Topsporters getuigen in "De prijs van de winnaar" over hun eetstoornis: "Weegschaal bracht onrust"

Ze spraken zich openlijk uit: de druk op topsporters is enorm, de verwachtingen zijn hoog, de doelstellingen soms onrealistisch. In de eerste uitzending spreken ze allemaal over de eetstoornis die ze ontwikkeld hebben tijdens hun loopbaan. Volgende week komt de druk van coach/omkadering aan bod, in de laatste aflevering is er aandacht voor depressies/burn-outs.

"Je begint er vol vertrouwen aan, maar je kunt eigenlijk niemand 100% vertrouwen"

Basketballer Retin Obasohan: "Als topsporter is je hobby je job, je verdient goed en hebt een mooi leven. Dus al het slechte dat erbijkomt, daar mag je niet over klagen. Maar dat is niet juist, dat weten we allemaal wel. Iedereen heeft zijn problemen."

"Het beeld is dat wij tegen alles kunnen. Maar in realiteit is dat helemaal niet zo en zijn we ook gewoon maar mensen", verkondigt Aelbrechts volleycollega Hélène Rousseaux.

"Het woord "weegschaal" bracht enorm veel emotie, onrust en spanning mee"

Die mentale onrust rond het gewicht leidde tot excesssen bij sommigen, besefte Aelbrecht achteraf. "Dat baande zich stelselmatig een weg in hun leven. En voor je het weet eet je geen pasta, aardappelen of brood meer, je lunch zijn 3 blaadjes sla of tomaten, je dronk veel water."



"Je hebt boulimie en anorexia als eetproblemen, maar iemand die 2 dagen voor een weging niet eet, heeft ook een eetprobleem. Dus ik denk dat er zeker 5 à 6 speelsters waren. Dat was een vrij serieus probleem in ons team, maar er is nooit gehoor aan gegeven."





Bij Rousseaux nam dat een extreme vorm aan: "Mijn eetprobleem is gestart in de volleybalschool. We werden meteen met vetmetingen en een bepaalde manier van eten geconfronteerd. Ik was toen ook net puber en kreeg mijn eerste regels. Ik kwam wat procenten vet bij en dat werd als "niet goed" aangetoond. Dat vet moest er terug af." Dat deed ze door over te geven.



"In het begin gebeurde dat af en toe, toen ik vond dat ik te veel gegeten had. Door dat overgeven begon ik evenwel meer te eten en dus meer over te geven. Dat kwam tot een punt dat het een paar keer per dag was."



"Mijn zelfbeeld was soms heel laag. Ik vond mezelf vaak dik, niet mooi of degoutant. Ik nam het mezelf kwalijk dat ik dat maar bleef doen, hoewel ik er wou mee stoppen."



Ondertussen is Rousseaux helemaal genezen: "Dat voel ik. Maar dat zit toch nog altijd ergens. Je weet wat de triggers zijn, je bent daar altijd voorzichtig voor. Dat blijft je hele leven."