Tom Pidcock heeft nog geen startcontract in Boom: "Niet duidelijk hoe we het regelen"

Koen Monu, de organisator van de Superprestige in Boom van aanstaande zaterdag, pronkt met Wout van Aert op zijn startlijst. Ook Tom Pidcock heeft zichzelf aangekondigd en daar schrok Monu toch even van op.

"Het is allemaal heel vreemd, die aankondigingen van renners", aldus Monu. "Ik vernam onlangs via de televisie dat Tom zal hervatten in Boom, maar vooralsnog heb ik nog altijd geen startcontract of een voorstel van hem ontvangen."

"Ik heb nog niets gehoord van zijn manager. Het budget is berekend, onder meer op de komst van Wout van Aert, maar niet ook nog eens op de start van Tom. Hoe we dat dus allemaal gaan regelen, is nog niet duidelijk. Maar laat ons eerst kijken of we de wedstrijd georganiseerd krijgen."

Trainer Kurt Bogaerts gaat ervan uit dat zijn poulain start. "Ik hoorde inderdaad vandaag dat er nog geen contract is met Tom. Nu goed, zijn manager zal dat wel regelen."

"Ik ben z'n coach, niet z'n manager. Je kan ook starten zonder startgeld", lachte hij nog. "Crossen kan hij altijd."