Biatleet Florent Claude opent WB-seizoen met 25e plaats in Zweden

Alle wintersporters hebben één groot doel dit seizoen: de Winterspelen in Peking in februari 2022. Ook de Belgische biatleten willen daarbij zijn en moeten daarvoor nog punten sprokkelen in de WB-manches.

Op de 20 kilometer individueel (4 keer 5 schoten, 1 minuut straftijd per misser) is Florent Claude alvast goed begonnen. Met slechts twee gemiste schoten finishte hij als 25e op 3'38"7 van de Noorse winnaar Sturla Holm Lägreid.

De andere Belgen konden geen punten voor de Wereldbeker scoren. Thierry Langer werd 59e, César Beauvais op 104e en de jonge Pjotr Dielen op 114e en laatste. Zondag staat er in Ostersund een 10 kilometer sprint op het programma.