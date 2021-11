Nainggolan baalt na zoveelste late dreun: "Altijd maar dezelfde fouten..."

De 2-1 in Olympiakos in minuut 87.



De 0-1 tegen Frankfurt in minuut 91.

En gisteren dus de 2-2 in minuut 95.

Voor de zoveelste keer vervloekte Antwerp de slotminuten in de Europa League. Wéér geen zege - het Europese avontuur is definitief voorbij.

"We hebben er nochtans voor gevochten", zucht Radja Nainggolan. "De teleurstelling is dan ook groot. Mochten we gewonnen hebben, was alles nog mogelijk. We maken een verdedigende fout op de laatste voorzet. Op dit niveau worden zulke kleine missers afgestraft. We maken altijd maar dezelfde fouten... Daar moet aan gewerkt worden."

"Het was net niet genoeg", beseft de middenvelder. "Voor Europa zijn we nog net niet klaar. In de competitie staan we tweede omdat we daar kunnen winnen met wisselvallige prestaties. In Europa moet je top zijn om punten te pakken."