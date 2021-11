Antwerp krijgt Europese doodsteek in 95e minuut na doldwaas slot tegen Frankfurt

Van de hemel naar de hel in de slotminuten. Even leek Ally Samatta het Europese avontuur van Antwerp in leven te houden met een late 1-2. Alleen incasseerde de Great Old in de 95e minuut alsnog de dodelijke gelijkmaker. Een zoveelste dreun op het einde van een Europa League-duel, dat opnieuw ontsierd werd door incidenten in de tribune.