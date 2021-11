Plots een loodzware missie: maar hoe kan Club toch nog Europees overwinteren?

En zeggen dat ze bij Club Brugge zelfs nog droomden van een plek in de 1/8e finales van de Champions League...



Met nog één speeldag voor de boeg is de derde plaats - en dus de Europa League - het hoogst haalbare geworden voor de Belgische landskampioen. Door de dramatische eerste helft tegen Leipzig deed Club een bijzonder slechte zaak met het oog op een Europese lente.

Blauw-zwart telt momenteel wel nog evenveel punten als de Duitsers, maar in dat geval is het onderlinge resultaat doorslaggevend. De zware nederlaag (0-5) van woensdagavond doet de Brugse stuntzege in Leipzig (1-2) dus volledig teniet.