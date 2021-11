Minister Van Peteghem komt voetbal tegemoet, Pro League stelt alternatieven voor

Anderlecht, Club Brugge, Standard, Gent, Genk en Antwerp riepen "het failliet van de sector uit met een recurrente impact tot 170 miljoen euro". De Pro League en de Belgische voetbalbond stonden ook op hun achterste poten. Die fiscale voordelen liggen aan de basis van het succes van de Rode Duivels en de Belgische clubs in Europa, klinkt het. Anders is het daarmee gedaan. De minister luisterde naar hun verzuchtingen, net als die van andere sporttakken, maar ook naar een impactanalyse en het advies van de Raad van State.

De 6 voetbaltopclubs in België, maar ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, schreeuwden 2 weken geleden moord en brand, toen bleek dat de clubs vanaf 1 januari nog maximum 4 miljoen euro korting zouden krijgen op hun belastingen. Met die taxshift wilde de minister de bestaande en scheefgetrokken belastingvoordelen van de voetbalclubs - die samen rond de 100 miljoen euro per jaar bedraagt - rechtvaardiger maken.

6 miljoen euro voor jeugd, 6 miljoen euro voor infrastructuur

Op dit moment moeten clubs slechts 20 procent van de normale belastingen betalen op spelerslonen. Met de overige 80 procent mogen ze eigenlijk doen wat ze willen.



In zijn eerste voorontwerp legde de minister een belastingvoordeelplafond van 4 miljoen euro op per club, daardoor zouden de 6 topclubs samen 37 miljoen euro per jaar verliezen.



De minister doet dat in zijn nieuwe voorstel maal 3, tot 12 miljoen euro. Enkel Anderlecht zou - gekeken naar de inkomsten van 2019-2020 - zo nog 3 miljoen verliezen.

De verstrengde bestedingsvoorwaarden blijven wel dezelfde: 6 miljoen euro moet naar de jeugdopleiding gaan, 6 miljoen naar infrastructuur. "Ik heb er geen probleem mee dat clubs geld verdienen. Maar het geld dat ze van de overheid krijgen, moet dienen voor wat wij belangrijk vinden”, stelt de minister in De Morgen.



Het voorstel wordt vrijdag besproken bij een tweede lezing van de programmawet. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) werkt nog aan een hervorming van de RSZ-bijdragen voor professionele sporters.



De 2 hervormingen samen moeten 43 miljoen euro opleveren voor de begroting, er wordt gemikt op 30 miljoen via RSZ-bijdragen en 13 miljoen via andere fiscale maatregelen. Het is de bedoeling dat beide hervormingen op 1 januari ingaan.