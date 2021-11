Paralympische atleten reageren wisselend: van heel blij tot teleurgesteld

Peter Genyn: "Schitterend, maar...

Peter Genyn is een paralympische veelwinnaar. Na medailles op de Paralympische Spelen in Rio in 2016 keerde hij uit Tokio terug met een gouden en een zilveren medaille in het rolstoelsprinten. Er is nog discussie of de medaillewinnaars van Tokio met terugwerkende kracht ook een hogere premie zullen krijgen, maar als dat niet het geval is, smaakt deze beslissing bitter-zoet voor de 44-jarige Genyn. "Het is schitterend!", reageert hij. "Maar ik had natuurlijk liever gehad dat ze op de Paralympische Spelen in Tokio deze premie al hadden gegeven." "Ik verwacht niet dat ze dat gaan doen, maar deze beslissing is knap. Het is een teken dat ze ons, de paralympische atleten, als gelijke aanzien. Dat is mooi voor onze sport en heel mooi voor ons als atleten.”

Ewoud Vromant: "Begrijp dat er een verschil was"

Ewoud Vromant reed in Tokio naar zilver in de tijdrit op de weg. Hij is blij met het signaal, maar vindt een gelijkschakeling van de premies niet helemaal logisch. "Voor paralympische atleten is het een goede zaak dat het gelijkgesteld wordt en het is in eerste plaats een belangrijk signaal naar de maatschappij dat paralympische atleten geen tweederangsburgers zijn."

"Maar ik heb heb nooit echt gevonden dat ze dit nu al moesten doen, want er is wel degelijk een commercieel verschil tussen olympische en paralympische atleten. Het geld komt vaak van commerciële partners en dan is het te begrijpen dat er een verschil is."

Michèle George: "Ben teleurgesteld"

Michèle George zou een flinke financiële zaak doen als de premies al voor Tokio gelijkgetrokken waren. Als olympiër zou ze voor haar twee gouden medailles twee keer 50.000 euro krijgen, als paralympiër kreeg ze 15.000 euro voor het eerste goud en 7.500 euro voor haar tweede gouden medaille. “Ik ben eigenlijk teleurgesteld, want ik had gehoopt dat ze nu al de premies gelijkgesteld zouden hebben. Het is toch een belangrijk signaal van integratie in de maatschappij. Nu hoor ik dat het pas op de Paralympische Spelen in Parijs is en dan ben ik eigenlijk diep teleurgesteld.”



Laurens Devos: "Super nieuws"