Campenaerts over Rwandees avontuur: "Ik wil geen maand de Teide op en af rijden"

Kuifje in Rwanda. Het is geen bestaand stripverhaal, maar het zou de titel kunnen zijn voor het volgende avontuur van Victor Campenaerts. De werelduurrecordhouder (met blonde kuif) is een buitenbeentje en dus trekt hij in januari op hoogtestage naar Rwanda om zijn voorjaar voor te bereiden. Hij vertelde over zijn Afrikaanse plannen in onze podcast De Tribune.