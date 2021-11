Elise Mertens: "Dubbel en dan pas enkel? Enkelspel blijft prioriteit"

In de studio sprak Elise Mertens ook over het lot van haar (ex-)collega Peng Shuai, die van de aardbol lijkt verdwenen. Al kwam er zondagavond wel een mededeling van het IOC dat preses Thomas Bach contact met haar had gehad.

"Of ik me zorgen maak? Ja", vertelde Mertens. "Ik ken haar wel een beetje en het is verschrikkelijk wat er met haar gebeurt."

"De WTA heeft ook een statement gemaakt over de toekomst van de toernooien in China. Ik weet zeker dat ze zoiets ook zullen doen als ze dat zeggen. De veiligheid van Peng Shuai komt op de eerste plaats."