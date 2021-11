Elise Mertens en Su-Wei Hsieh buigen hoofd in finale WTA Finals

Net als in het enkelspel waren ook in het dubbelspel de beste 8 duo's van 2021 aanwezig op de afsluitende WTA Finals in Mexico. Krejcikova (WTA 3 dubbel) en Siniakova (WTA 2 dubbel) verloren geen partij op het hardcourt.



Mertens (WTA 4 dubbel) en Hsieh (WTA 1 dubbel) moesten snel breakpunten wegwerken, maar waren toch als eerste hun opslag kwijt (4-2), dat konden ze meteen rechtzetten, maar een derde opslagspelletje dat van kant wisselde werd hen fataal: 6-3 in 34 minuten.



In de tweede set waren Mertens (25) en Hsieh (35), dit jaar samen de beste in Wimbledon en Indian Wells, meteen op achtervolgen aangewezen. Dat moesten ze een hele set doen. Op het eind kregen ze nog enkele breakkansen, maar die werkten de winnaars van Roland Garros vakkundig weg. Na 46 minuten was ook de tweede set voor hen: 6-4.



Mertens kon de eerste Belgische worden die het dubbeltoernooi van de WTA Finals won. In het enkelspel staan Kim Clijsters (2002, 2003, 2010) en Justine Henin (2006, 2007) op de erelijst.

"Dit is geweldig", reageerde Siniakova, die het jaar als nummer 1 van de dubbelranking zal afsluiten. "We moesten agressief zijn en waren dat ook."



De WTA Finals waren enkel dit jaar in Mexico, vanaf 2022 keren ze terug naar Shenzhen in China.