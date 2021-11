Clement na verlies in Mechelen: "Wake-upcall om weer naar onze basis te gaan"

Philippe Clement zocht geen excuses na de 2-1-nederlaag bij KV Mechelen. "We hebben vandaag geen goede wedstrijd gespeeld. We hebben het niet voetballend verloren, maar vooral in de strijd. We verloren te veel duels en dan kan je geen wedstrijden winnen."

Club kwam na de rust een pak feller uit de kleedkamer, maar kon dat niveau niet aanhouden. "Na de rust speelden we wel 15 à 20 minuten beter voetbal en maakten we dat doelpunt, maar na die gelijkmaker zijn we weer weggezakt. Met hun enthousiast publiek erachter kreeg Mechelen nog meer energie en wonnen ze nog meer duels."

"We waren niet fel genoeg, terwijl we wisten wat we hier konden verwachten. Dat is een serieus werkpunt voor de volgende weken en maanden, want dat is de basis van het voetbal."



Misschien zaten enkele spelers al met hun gedachten bij de belangrijke Champions League-wedstrijd van komende woensdag tegen Leipzig? "Ik denk niet dat de jongens daar al mee bezig waren. We zullen ons niveau serieus moeten opkrikken naar woensdag toe, maar ook naar de volgende weken en maanden toe."

"De basis van deze club is strijd. Als je de duels wint, kom je ook aan beter voetbal. Dat hebben we ook 15 minuten getoond in de tweede helft, dus het zit er zeker in. We moeten dat 90 minuten kunnen opbrengen en dat was vandaag niet het geval."

Club speelde dit seizoen ook al 6 keer gelijk, maar deze nederlaag zit Clement meer dwars. "We hebben momenten gehad dat het tegenzat, maar vandaag waren we gewoon niet goed genoeg. Ik hoop dat dit een wake-up call is om weer naar onze basis te gaan. Dat is in de eerste plaats duels winnen. "