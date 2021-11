Enthousiast KV Mechelen legt slap Club Brugge over de knie

KV Mechelen - Club Brugge in een notendop:

Mignolet en Coucke houden de 0-0 op het scorebord

Aan de overkant mocht ook Coucke zich nog eens onderscheiden. De doelman pareerde een lastig schot van Vormer en kon de herneming van Dost nog net over de lat duwen. Kort voor de rust bood diezelfde Dost Vormer nog een kans aan, maar het schot van de Nederlander ging dit keer nipt over.

De eerste bal tussen de palen van Club kwam er pas 10 minuten voor de rust. Een tot dan onzichtbare De Ketelaere ontbond plots zijn duivels, Coucke kon zijn schot pas in twee tijden stoppen. Meteen daarna kwam KV Mechelen op een hoekschop bijzonder dicht bij de 1-0. Na doorkoppen van Bateau mikte Vinicius van dichtbij in één tijd pal op Mignolet.

Club Brugge was meteen gewaarschuwd, maar tot een reactie van de bezoekers leidde het niet. Coucke kon geregeld een uiltje knappen, want Club kwam nauwelijks in zijn zestien. Een zichtbaar ontevreden Clement zag hoe KV Mechelen de gevaarlijkste ploeg bleef.

Geniale ingeving Schoofs beslist de wedstrijd

Dat Clement de prestatie van zijn Club in de eerste helft maar niks vond, werd extra duidelijk bij de start van de tweede helft. Maouassa, Vormer en N’Soki gingen eruit voor Ricca, Rits en Hendry. Club leek daardoor wel herboren, KV Mechelen kwam er plots niet meer aan te pas in de openingsfase.

Amper 5 minuten na de rust pakte uitgerekend invaller Ricca uit met een prima voorzet. Vanaken mikte in één tijd op Coucke, maar Dost was goed gevolgd en kon de bal in de herneming simpel in doel tikken: 0-1.

De felle Brugse start was bekroond, maar kreeg geen vervolg. De bezoekers lieten KV Mechelen weer in de wedstrijd komen en nog geen kwartier na de openingstreffer stond het weer gelijk. Met een knappe tik lanceerde Hairemans Cuypers en die gaf Mignolet het nakijken met een gekruist schot.

De strijd lag plots weer helemaal open. Dost, Rits en De Ketelaere waagden hun kans, maar geen van hen kreeg de bal binnen het doelkader. Dat lukte in de slotfase aan de overkant wél voor Schoofs en hoe! Mignolet kon zijn lobbal nog net aanraken, maar onvoldoende om de 2-1 te voorkomen. De doelman ging niet vrijuit, de KVM-supporters dansten van vreugde.

Club slaagde er in de slotminuten niet meer in om Coucke het vuur aan de schenen te leggen. Een flauwe kopbal van Ricca, meer hadden de bezoekers niet meer te bieden. Na 8 wedstrijden zonder nederlaag incasseert Club zo zijn 2e competitienederlaag.