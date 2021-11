Nederlandse kranten: "Hartslag 180, de meest blije was aanvoerder Van Dijk"

Na de WK-kwalificatie van Nederland zei Jan Mulder gisteren in de studio van VTM al lachend dat zijn land vanaf nu opnieuw favoriet is voor de wereldtitel. Een verwijzing naar het Nederlandse zelfvertrouwen. Wij keken even naar de Nederlandse kranten, wat in Nederland echt gedacht wordt over Oranje.

AD: "Grote Baas Van Dijk leidt troepen naar zijn eerste WK"

Bij de krant AD gaan ze in op het feit dat Oranje-aanvoerder Virgil Van Dijk eindelijk naar een groot toernooi mag met zijn land. Hij miste het EK dit jaar door een zware knieblessure. "Hartslag 180. Maar plaatsing voor het WK is een feit. En het meest blije en opgelucht was de anvoerder van Oranje, die op zijn 30e nog altijd wacht op zijn debuut op een eindtoernooi. Virgil Van Dijk moest nu laten zien wat hij als leider waard was. Dat is gelukt."

VI: "Nederland zet in thriller laatste stap naar WK"

Bij Voetbal International omschrijven ze de zenuwslopende avond zo. "Dat er veel druk op het duel stond, was zowel aan Nederlandse als Noorse zijde duidelijk zichtbaar." "De bezoekers leunden zoals Van Gaal vooraf had voorspeld in de eerste helft veelal achterover. Oranje nam het initiatief, maar viel wel aan met de handrem erop." "Waar Van Gaal tegen Montenegro nog Teun Koopmeiners en Ryan Gravenberch liet invallen voor Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong, koos de bondscoach tegen Noorwegen met nog twintig minuten te gaan voor Marten de Roon als eerste invaller." "De wissel stond symbool voor de situatie waarin Oranje vlak voor het einde van de groepsfase was beland: Nederland had het WK-ticket in handen, maar de marge was klein, dus werd gekozen voor extra zekerheid."

"Van Gaal heeft het eerste deel van zijn klus bij Oranje geklaard: kwalificatie voor het WK is een feit."

Nee, aan de Noren gaat geen grote WK-deelnemer verloren. Wat Nederland te zoeken heeft in Qatar, blijkt over een jaar.

Volkskrant: "Wat Nederland te zoeken heeft op het WK, blijkt over een jaar"

Bij de Volkskrant blijft men onuitgesproken over de ambities van Oranje op het WK. "Drie maanden is Van Gaal terug als bondscoach en hij hielp de na het EK lamgeslagen ploeg aardig op de been." "Nu kan hij verder bouwen aan het elftal, het gewenste systeem met 5-3-2 inslijpen, allemaal om volgend jaar tussen 21 november en 18 december te presteren in Azië." "Verlammend was de uitwerking van een mogelijke nederlaag op het spel, om die ene tegenaanval van de Noren, zonder topschutter Haaland beroofd van hun eenmansaanval." "Nederland - Noorwegen, in de kille miezerregen van de lege Kuip, was als voorstelling, als kijkspel een schrikbarende vertoning, om de angst van Oranje, om de voorzichtigheid ook van de Noren. ... "Nee, aan de Noren gaat geen grote WK-deelnemer verloren. Wat Nederland te zoeken heeft in Qatar, blijkt over een jaar."



NRC vergelijkt stress bij Oranje met hittestress in Qatar