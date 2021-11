Play-offs: wat is kans dat Italië en Portugal om WK-ticket moeten duelleren?

Portugal en Italië zijn reekshoofd bij loting op 26 november

De barrages worden door 12 landen gespeeld: de 10 groepstweedes en de 2 hoogst geplaatste winnaars van een Nations League-groep die buiten de top 2 zijn geëindigd. Ze worden over 3 sporen van 4 landen geloot met halve finales en een finale, goed voor 3 WK-tickets.



De beste 6 tweedes zijn reekshoofd bij de loting op 26 november en spelen hun halve finale over 1 match thuis. Portugal, Italië, Schotland en Rusland zijn al zeker van het thuisvoordeel.



Er is 20 procent kans dat Portugal en Italië in hetzelfde spoor terechtkomen en dus mogelijk in een finale onder elkaar moeten uitmaken wie naar het WK mag. Voor de finale wordt de thuisploeg geloot.



Zweden, Wales, Tsjechië en Polen moeten nog de laatste wedstrijden vanavond in Groep D, E en G afwachten om hun lot te kennen. Noord-Macedonië en Oostenrijk zijn al zeker geen reekshoofd en spelen uit.



De halve finales zijn op 24 en 25 maart, de finales op 28 en 29 maart. Daarna kennen we de 13 Europese WK-gangers (10 groepswinnnaars+3 barragisten).