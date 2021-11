VIDEO: Mitrovic zal een standbeeld krijgen na late goal tegen Portugal

Portugal en Servië begonnen aan hun laatste (onderlinge) kwalificatieduel met exact evenveel punten. Dan telt het doelsaldo. Ze hadden elk voor de match evenveel gescoord, maar Portugal had het voordeel omdat ze minder goals hadden geincasseerd. Servië had dus een duidelijke taak: het moest winnen.

Geen evidente opdracht in het stadion van Benfica, waar de Portugese fans hun land aanvuurden. Het werd nog een stuk moeilijker na nog geen twee minuten. Renato Sanches profiteerde van het stoorwerk van Bernardo Silva en scoorde met een knap schot de 1-0 (zie video).

Servië had misschien wel baat bij die kristalheldere situatie. Het moest aanvallen, terwijl Portugal hinkte op twee gedachten. De bezoekers toonden de rest van de match in elk geval veel meer de wil om te winnen. Een afgeweken schot van Tadic in minuut 34 hielp daarbij en deed doelman Patricio er knullig uitzien.

Meteen na de rust werd Mitrovic in de strijd gegooid (iets later kwam er nog een oude bekende van Anderlecht het veld op, verdediger Uros Spajic). Mitrovic had een paar minuten voor het einde al een prima kopkans, maar mikte net naast. Portugal leek het WK-ticket binnen te hebben.

Maar de Portugezen stootten zich opnieuw aan de steen genaamd Mitrovic. Hij kreeg bij een voorzet van Tadic naar de tweede paal alle ruimte en kopte in de korte hoek binnen.

Het is nog maar de tweede nederlaag voor Portugal in een thuismatch in een WK-kwalificatiematch in 28 jaar, maar wel een erg zure. Als tweede in de groep zijn Ronaldo en co veroordeeld tot barrages.