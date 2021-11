Kimberly Buys is uitgezwommen: "Heel grote madam voor het Belgische zwemmen"

Ronald Gaastra heeft het zwemmen intussen zelf ook de rug toegekeerd, maar stond er wel op om afgelopen weekend aanwezig te zijn op het BK kortebaan, waar Kimberly Buys haar laatste wedstrijden zwom.



"Dat vond ik maar vanzelfsprekend", vertelt Gaastra aan Sporza. "We hebben 16 jaar samengewerkt en in die periode hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Samen hebben we een heel lange weg afgelegd, met ontelbare Belgische records en Belgische titels, internationale medailles en 2x de Olympische Spelen."



Gaastra looft zijn voormalige pupil. "Kimberly is echt een heel grote madam geweest voor het Belgische zwemmen. Ze was een modelatlete die altijd geleefd heeft als een topsporter. Op die manier is ze ook altijd een voorbeeld geweest voor andere zwemmers."

"Ik denk dat Kimberly het maximum uit haar carrière heeft gehaald. Misschien had er links of rechts eens een betere prestatie kunnen zijn, maar daar heeft ze zich altijd overheen kunnen zetten. Ze verdient echt veel respect."



"In de hiërarchie van het Belgische zwemmen staat Brigitte Becue nog een trapje hoger, maar daaronder komen Kimberly en ook Fanny Lecluyse. Fanny zwom een olympische finale in haar discipline, maar Kimberly was allround dan weer iets sterker. Alleen in de schoolslag zwom ze nooit een Belgisch record. Dat geeft toch aan dat ze heel veelzijdig was."



Ook Belgiës nummer 1 schat Buys hoog in. "Ze heeft altijd geleefd voor het zwemmen", weet Brigitte Becue. "Ze was op en top prof. Met talent, inzet en doorzettingsvermogen kun je heel goed worden. Kimberly was een heel goeie zwemster."



"Het is jammer voor de sport dat Kimberly stopt, maar het is nu aan de jeugd om de kansen te grijpen. Ik hoop dat er nog nieuwe zwemsters aankomen om ons op te volgen."

