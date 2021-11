De Tribune over driepuntspecialist Stephen Curry: "Een absoluut fenomeen"

Het zat er al een tijdje aan te komen en sinds afgelopen weekend is het ook officieel: Stephen Curry is de meest succesvolle driepuntschutter in de geschiedenis van de NBA. In onze podcast De Tribune zingt basketbalcommentator Dennis Xhaët de lof van het 33-jarige fenomeen. "Hij heeft voor een revolutie gezorgd in het basketbal", klinkt het.

Het record qua aantal driepunters was tot vorige week in handen van Ray Allen, die in zijn NBA-carrière 3.358 keer scoorde van achter de driepuntlijn. Vrijdag werd hij voorbij gesneld door Stephen Curry, die een kleine 600 wedstrijden minder nodig had dan Allen om dat cijfer te bereiken.



"Curry is de beste afstandsschutter aller tijden", vertelt Dennis Xhaët onomwonden in De Tribune. "Spelers uit het verleden zoals Ray Allen of Reggie Miller stonden vooral klaar om aan te leggen, terwijl Curry het op heel veel manieren kan."



"Hij kan zijn shots ook zelf creëren. Curry is de meest veelzijdige shooter ooit. Hij kan het zelfs vanaf de middenlijn, zonder dat het hem enige moeite kost. De manier waarop hij het doet, is waanzinnig. Hij heeft zo voor een revolutie gezorgd, waardoor het driepuntshot nog belangrijker geworden is."

Het zou wel eens kunnen dat Stephen Curry een cijfer gaat neerzetten dat nooit meer gebroken kan worden. Dennis Xhaët

Wat maakt Curry dan zo uniek? "Hij is gewoon veel meer dan alleen maar een shotter", legt Xhaët uit. "Omdat zijn shot zo fenomenaal is, is hij altijd gevaarlijk, waar hij ook staat op het veld. Als verdediging is dat vreselijk. Je moet hem constant in de gaten houden."



"Curry staat ook nooit stil op het veld. Hij is constant in beweging, ook als hij de bal niet heeft. Dat maakt hem zoveel gevaarlijker dan de klassieke "spot-up shooter" die op zijn plaats staat te wachten tot hij de bal krijgt en kan shotten."



"Dat hij dat record van Ray Allen zou verbreken, zat eraan te komen. Nu is de vraag hoe hard hij dat record nog zal verbeteren. Het zou wel eens kunnen dat hij een cijfer gaat neerzetten dat nooit meer gebroken kan worden. Curry is een absoluut fenomeen."

VIDEO: Curry verbreekt het record van Ray Allen

"Als hij begint binnen te shotten, zit je op het puntje van je stoel"

Op training legt Stephen Curry de lat nog hoger voor zichzelf. Elke driepunter die niet binnen gaat zonder de ring te raken, telt als een misser, weet Dennis Xhaët. "Iedereen die ooit gebasketbald heeft, weet dat het niet evident is om 5 of 10 keer op rij "los" binnen te gooien", klinkt het.



Curry komt uit een echte basketbalfamilie. "Vader Dell Curry was een scherpschutter en broer Seth speelt ook in de NBA. Ook hij is een begenadigde shotter. Het zit blijkbaar in hun DNA."



Stephen Curry won met de Golden State Wariors al 3 NBA-titels en werd 2x verkozen tot MVP, waarvan één keer unaniem. "Als enige speler ooit. Dat wil toch wel veel zeggen. Als hij begint binnen te gooien, dan moet je gewoon kijken. Dan zit je echt op het puntje van je stoel", zegt Xhaët.

Bekijk: ook vader Curry kan het nog steeds

Bekijk: hoe de driepunter basketbal veranderd heeft