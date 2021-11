Portugal - Servië zindert na: Ronaldo furieus (op bondscoach?), Mitrovic viert in onderbroek

In een opvallend beeld van na het laatste fluitsignaal is te zien hoe Cristiano Ronaldo druk gesticuleert wanneer bondscoach Fernando Santos naar hem toewandelt.

Een uitval omwille van de (allerminst succesvolle) pragmatische aanpak van Portugal tegen Servië? Santos gaf tijdens de persconferentie zijn versie van de feiten.



"Cristiano zei dat hij in Servië een doelpunt gescoord had dat niet is toegekend (en waardoor Portugal geplaatst zou zijn, red.)", klonk het. "Het is normaal dat hij gefrustreerd was. Niemand zal op het einde van een wedstrijd uitleggen wat er misliep en wat niet."

Toch wankelt de positie van Santos bij Portugal meer dan ooit. Velen verwijten de bondscoach een veel te defensieve aanpak met een selectie die uitpuilt van het offensief talent.

Ronaldo reageerde zelf overigens ook al na de gemiste kwalificatie: "Het resultaat was zwaar om dragen, maar niet genoeg om ons te doen opgeven. Het doel om ons te kwalificeren voor het WK 2022 is nog altijd springlevend. Geen excuses. Portugal gaat naar Qatar."