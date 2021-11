Waar is Peng Shuai? "We zijn bezorgd over haar veiligheid en verblijfplaats"

WTA-baas Steve Simon kaartte het voorval zondag aan in een statement: "De recente gebeurtenissen in China omtrent WTA-speelster Peng Shuai baren grote zorgen. Onze organisatie is gericht op vrouwen en we blijven toegewijd aan onze beginselen van gelijkheid, kansen en respect."

"Peng Shuai verdient het net als alle andere vrouwen om gehoord te worden en niet gecensureerd. Haar beschuldigingen moeten heel serieus genomen worden in plaats van genegeerd. We prijzen Peng voor haar opmerkelijke moed en kracht om hiervoor uit te komen."

"We verwachten dat deze kwestie correct behandeld en onderzocht wordt met de nodige eerlijkheid en transparantie, zonder censuur. Onze absolute prioriteit is de gezondheid en veiligheid van onze speelsters. Gerechtigheid moet geschieden."