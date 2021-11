Laurens Vanthoor wint titel in GTD na tweede plaats in Petit Le Mans

Laurens Vanthoor moest dit seizoen een klasse afzakken omdat Porsche zijn fabrieksprogramma in de GTLM, waar hij in 2019 kampioen werd, afbouwde. Voor de slotmanche in Atlanta, de Petit Le Mans, had hij samen met zijn teamgenoot Zach Robichon 4 van de 9 races gewonnen.

Door hun voorsprong in het kampioenschap hoefde Vanthoor de Petit Le Mans, een wedstrijd over 10 uur, niet te winnen. Hij finishte op 7 seconden van de Aston Martin van het trio De Angelis/Gunn/James, goed genoeg voor de titel in de GTD-klasse.