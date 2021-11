Eindelijk of nieuw begin? Waarom Thomas Pieters zo lang moest wachten op nieuwe zege

Heeft Thomas Pieters de weg richting de top weer ingezet? In Portugal kon hij na 2 jaar opnieuw een toernooi winnen. Waarom wordt er zo veel verwacht van Pieters en wat is er veranderd dat hij weer kon winnen?

Op een toernooi dat niet eens op zijn oorspronkelijke programma stond, knoopte Thomas Pieters (29) weer aan met de overwinning. Hij had het enkel toegevoegd omdat hij voor het eerst sinds zijn debuutseizoen in 2014 de seizoensfinale in Abu Dhabi (die morgen begint) dreigde te missen.

Het was met een krop in de keel dat Pieters op 7 november meteen na zijn zege in Portugal in de microfoon sprak. "Fantastisch, het voelt alsof mijn vorige zege heel lang geleden is."

Bijna 27 maanden geleden proefde Pieters in Tsjechië voor de laatste keer de zoete smaak van de overwinning. "Adam (Marrow, zijn caddie) en ik hebben zo hard gewerkt. Ik vond dat we dit verdienden."

"Als ik naar Thomas kijk, dan zie ik puur talent"

Zijn zege in Portugal was zijn vijfde op de European Tour sinds de zomer van 2015. Er zijn maar een handvol spelers die in die periode meer toernooien op de European Tour hebben gewonnen. Dat zijn stuk voor stuk grote namen: Jon Rahm, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Matt Fitzpatrick en Tyrell Hatton. Bij de zeges van Pieters zaten wel geen toptoernooien, maar hij won al 2 toernooien meer dan Nicolas Colsaerts, die andere Belg die ooit in de Ryder Cup speelde. En die andere Belgische topper op de European Tour, Thomas Detry, jaagt nog altijd op zijn eerste zege op het hoogste niveau.

Toch wordt op een of andere manier meer verwacht van Pieters. Dat komt wellicht door bepaalde uitspraken van zijn coach Pete Cowen. "Technisch gezien is hij mijn meest getalenteerde poulain."

Cowen, die Pieters opmerkte op zijn 12e in Hasselt, is coach geweest van toppers zoals Koepka en Henrik Stenson en spaarde zijn lof voor Pieters niet. "Als ik naar Thomas kijk, dan zie ik puur talent. Ik zie er velen die op een golfbal kunnen slaan, maar ik zie weinigen die kunnen golfen. Thomas was een van die jongens die een bepaalde slag meteen oppikte. Hij ging geen uitdaging uit de weg."

Ik heb hier een partner naast me voor de komende 20 jaar. Ik geef hem aan niemand af. Rory McIlroy over Pieters na de Ryder Cup 2016

Pieters trok naar de Universiteit van Illinois in de VS en maakte daar indruk. Hij was geen veelwinnaar, maar won wel grote toernooien. Op weg naar de zege in de prestigieuze NCAA Division Championship versloeg hij Jordan Spieth (winnaar van 3 Majors) en Patrick Cantlay (huidige nummer 4).



In 2015 kwam de doorbraak als prof in Europa. In de zomer won hij 2 toernooien na elkaar en in 2016 schoot hij verder door richting de top.

Dankzij onder meer een (pijnlijke) 4e plaats op de Olympische Spelen en een zege in Denemarken werd hij geselecteerd voor de Europese ploeg voor de Ryder Cup.

"Ik heb al een gezegende leeftijd en ik heb veel spelers zien passeren. Volgens mij heeft Thomas het talent om de wereldtop te bereiken", zei toenmalige Ryder Cup-kapitein Darren Clarke.

Pieters beschaamde het vertrouwen niet. In Medinah werd hij de meest succesvolle Europese rookie door 4 matchen te winnen, drie daarvan aan de zijde van Rory McIlroy.

Ondanks de Europese nederlaag was McIlroy overtuigd: "Ik heb hier een partner naast me voor de komende 20 jaar. Ik geef hem aan niemand af", zei de topper met zijn arm rond Pieters op de afsluitende persconferentie (bekijk hieronder de beelden).

Van plaats 23 naar plaats 131 op de wereldranglijst

En even leek the sky ook the limit voor onze landgenoot. Hij speelde mee voor de overwinning op de Masters (werd 4e) en stond op plaats 23 op de wereldranglijst, maar zijn opmars stokte.

Nieuwe zeges en topresultaten bleven uit en hij raakte vaak gefrustreerd over zijn eigen spel op de baan, wat in golf niet echt productief is. En hij verloor zijn vertrouwen in zijn putter, de club waarmee je moet putten op de green.

In 2019 kwam hij weer aan de oppervlakte. Hij won zijn vierde toernooi op de European Tour en eindigde met goeie regelmatige prestaties. Begin 2020 had hij uitzicht op de cruciale top 50 op de wereldranglijst, die krijgen automatisch startrecht in alle grote toernooien.

En toen kwam corona. Pieters verteerde de geforceerde break niet goed en had ook andere dingen aan zijn hoofd. Zo werd hij voor de eerste keer vader, heel belangrijk voor een familieman als Pieters. Het gaf hem meer mentale rust op de baan. "Ik ben nu in staat om kalm te blijven op de baan", zei hij daarover. Dat was te zien in Portugal. Op dag 3 moest hij door wat modder op zijn bal een double bogey incasseren op een par 5-hole en toch schudde hij in zijn laatste 9 holes nog 6 birdies uit zijn clubs.

Op de slotdag begon hij met een bogey op hole 1 en miste op 10 en 11 twee birdiekansen, maar zijn kopje ging niet naar beneden. Pieters bleef aanklampen en maakte het verschil op de laatste holes. Maar zijn putter bleef koud. In de statistieken op de European Tour vind je Pieters bijna overal bovenaan: van afslag tot aan de green. Maar op de green worden de prijzen verdeeld.

"You drive for show, you putt for dough. Je verdient je centen met putten", vertelde Pieters in 2015 in een interview met Sporza (zie video hierboven). En dus ging Pieters aan de slag.



"Elke keer ik Thomas zie, dan is hij aan het oefenen op de green"

Dat Pieters hard kan werken, dat herinnert Pete Cowen nog. De jonge Belg moest van zijn coach eerst met een tennisbal tegen de muur gooien voor hij mocht beginnen.



"Ik zei dat ik over een halfuur terug zou zijn. Maar dan vergat ik dat en stond hij daar soms meer dan een uur met die tennisbal te gooien, want ik had gezegd dat hij dat moest doen tot ik terug was."

"Elke keer ik Thomas zie, dan is hij aan het oefenen op de putting green", verklapte Nicolas Colsaerts in Portugal. "Hij doet veel verschillende oefeningen met zijn putting coach Jérôme Theunis en hij lijkt zich steeds comfortabeler te voelen op de green."

Dat tonen ook de statistieken van Pieters: hij heeft echt vooruitgang gemaakt in het putten.

Pieters in specifieke categorieën op de European Tour

driving approach around the green putting 2021 16e 26e 9e 83e 2020 16e 3e 59e 154e 2019 25e 2e 24e 175e

Maar Pieters moest van ver terugkomen. Regelmaat genoeg (hij miste bijna geen cut), maar hij speelde ook niet mee voor de topplaatsen. Begin dit jaar eindigde hij 4 toernooien op een rij tussen plaats 10 en 15. Er was beterschap, maar pas in Portugal vielen de puzzelstukjes op de green in elkaar. Het bewijs was te zien op de slothole waar Pieters een moeilijke put voor par (en de zege) vanaf zo'n 7 meter feilloos beoordeelde en maakte (bekijk de video hieronder).

Dankzij zijn zege staat Pieters weer op de rand van de top 50 (plaats 73), net zoals begin 2020. Toen zei hij dit: "Ik heb geen verwachtingen, het plan is om het beste uit mezelf te halen. En als ik dan een toernooi win, dan zal ik de gelukkigste persoon ter wereld zijn." Dan is het niet te verwonderen dat je een krop in je keel krijgt.