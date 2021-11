Race tegen de klok in F1: teams wachten in Brazilië op vracht uit Mexico

De GP van Mexico afgelopen zondag was de eerste race van een drieluik, met één GP per week. Komende zondag staat in Brazilië deel twee op het programma, maar die drukke agenda blijkt nu voor logistieke problemen te zorgen.

Een deel van de vracht van verscheidene F1-teams dreigt niet tijdig in Brazilië te geraken. De reden daarvoor is een hoop vertragingen in het luchtverkeer. Als de vracht niet op tijd landt in Sao Paulo, kan dat betekenen dat die teams hun racewagens niet op tijd wedstrijdklaar krijgen.

Volgens een woordvoerder van de Formule 1 komt de uitvoering van het officiële tijdschema in Brazilië, inclusief een sprintrace op zaterdag, niet in gevaar.

"Er zijn maandag vertragingen opgelopen bij vertrek uit Mexico door weersomstandigheden, waardoor een deel van de vracht alsnog in Brazilië moet aankomen", aldus de woordvoerder. "Het materiaal zal nu donderdag worden bezorgd, zonder gevolgen voor het raceweekeinde."

Door de vertraging van enkele vrachtvliegtuigen zullen sommige teams donderdag wel moeten overwerken om alles op vrijdag voor de eerste vrije training in orde te hebben. Het is onduidelijk welke teams in Brazilië nog wachten op hun ladingen en om welke spullen het gaat.