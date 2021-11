OH Leuven is de herfstkampioen bij de vrouwen: "Dit valt niet uit de lucht"

School en voetbal in Leuven: "Er was nood aan een topsportomgeving"

De fysieke component (denk aan kracht en intrinsieke snelheid) is volgens Heleen Jaques het traditionele werkpunt in een meer internationale context, maar het Leuvense project lijkt op volle toeren te draaien.

Misschien speelt de Topsportschool in Leuven wel een rol in dit verhaal. Vanaf de 2e graad in het middelbaar wordt de werking gecentraliseerd in de Women’s Football Academy in Leuven. Een (latere) professionele keuze voor OHL lijkt door die evolutie iets meer voor de hand liggend.

"Dat speelt zeker een rol, maar je mag het niet beperken tot dat gegeven. OH Leuven kan ook maar met 11 meisjes spelen en zij bieden ook een goeie individuele begeleiding als club aan. Ze pakken dat verhaal heel goed aan."

Bovendien blijven ook andere clubs niet bij de pakken zitten, zo ziet Jaques. "Ja, er was in de beginfase kritiek van andere clubs, die vreesden dat de talenten door hun opleiding in Leuven sneller voor OHL zouden kiezen, maar die kritiek gaat stap voor stap weg."

"Er was nood aan meer trainingsuren in combinatie met het schoolwerk, een topsportomgeving. Het was nodig om die stap te zetten en nu werken veel clubs samen met scholen."