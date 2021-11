BEKIJK: OH Leuven zet leidersplaats in de verf met overwinning tegen Club Brugge

OH Leuven had afgelopen weekend de koppositie overgenomen van Club Brugge, dat in Gent tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen was aangelopen.

In Leuven was de thuisploeg niet van plan om die eerste stelling uit handen te geven.

De Leuvense druk leverde aanvankelijk weinig kansen op, maar na een halfuur stond Marie Detruyer op de juiste plaats om Brugs mistasten af te straffen.

Na de pauze ontwikkelde Club Brugge meer pressing, maar Leuven sloeg toe nadat de Brugse doelvrouw een schot onvoldoende had kunnen wegduwen.

Luna Vanzeir, zus van kersvers Rode Duivel Dante, trapte haar 8e goal van het seizoen binnen.

Ruim een kwartier voor tijd volgde de kers op de taart met de 3-0 van Charlotte Cranshoff.