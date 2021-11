Herlings wint MXGP van Lombardije, WK-strijd blijft razend spannend

Zowel Febvre als Herlings wonnen in Lombardije een reeks en werden tweede in de andere. De zege in de tweede reeks van Herlings gaf de doorslag voor de eindzege, maar Herlings en Febvre scoren wel evenveel WK-punten.

De Fransman blijft zo leider in de WK-tussenstand met 661 punten, amper drie punten meer dan Herlings. Woensdag vindt de slotmanche plaats, op hetzelfde circuit in het Italiaanse Mantua.

Het was voor de Nederlander overigens zijn 98e GP-zege. Hij sluipt daarmee opnieuw iets dichter bij het record van Stefan Everts (101).

Voor Tim Gajser (Honda) werd het een mindere dag. Na zijn achtste plaats in de eerste reeks, door een jurystraf van vijf plaatsen, werd hij derde in de tweede reeks. In de einduitslag werd hij zo vierde. In de WK-tussenstand ziet hij Herlings over zich springen en zakt hij naar de derde plaats met 646 punten.

Van Belgische zijde werd Brent Van Doninck (Yamaha) vijftiende, na een veertiende en een zeventiende plaats in de reeksen. Kevin Strijbos (Yamaha) eindigde na een 28e en een 30e plaats als 32e. Jeremy Van Horebeek (Beta) moest opgeven in de eerste reeks en werd elfde in de tweede reeks. Hij werd zo zestiende in de einduitslag.