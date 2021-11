BEKIJK: 19-jarige sensatie slaat LA Lakers opnieuw met verstomming

Oklahoma City Thunder kon dit seizoen nog maar twee overwinningen boeken, maar wel twee keer tegen de Lakers. Nu gaven de Lakers in het Staple Center een voorsprong van 19 punten uit handen.

De Lakers moesten het opnieuw zonder LeBron James stellen, die last heeft van zijn buikspieren, maar met Anthony Davis, Russell Westbrook en Carmelo Anthony stonden genoeg sterren op het veld. Toch slikten de Lakers in het slotquarter 35 punten, goed voor een 107-104-nederlaag.

Bij Oklahoma was Shai Gilgeous-Alexander de uitblinker met 28 punten, waarvan 11 in de laatste 7 minuten. Toch was het niet zijn heerlijke driepunter die de show stal, maar wel een assist van de 19-jarige Josh Giddey. Als een volleerd pitcher bediende de Australiër Darius Bazley.

De Lakers zakken naar de 6e plek in het Westen, net onder de Phoenix Suns die hun derde overwinning op rij boekten tegen de Houston Rockets (123-111). In de Western Conference staat Utah Jazz aan de leiding met 7 zeges en 1 nederlaag.