Terug naar het verleden? Waasland-Beveren wil weer als KSK Beveren spelen

"Vanaf mijn eerste dagen op de Freethiel hebben fans, sponsors, medewerkers, ex-spelers, trainers en iedereen met een geel-blauw hart me één ding gevraagd: breng de naam terug", klinkt het op de clubwebsite.

"Laat de club opnieuw verbinding maken met zijn historische DNA, een roemrijk verleden waarin de naam Beveren weerklank vond tot ver over de Belgische landsgrenzen."

"Daarom hebben we de hand gereikt naar onze buren van SK Beveren om een einde te maken aan een strijd die Beveren in twee clubs heeft gescheurd. Ik zou willen dat we open en constructief kunnen praten om de wonden te helen die jaren geleden zijn geslagen."

"Ik zou de mogelijkheid willen bespreken dat we weer als KSK Beveren kunnen spelen op de Freethiel, onder het stamnummer 2300, met het logo en de kleuren van de club. Een Beveren waar we allemaal trots op kunnen zijn, niet alleen door het mooie verleden, maar ook door de mooie toekomst."

Met zijn open brief heeft CEO Gobin een eerste stap gezet "in het schrijven van een nieuw hoofdstuk", besluit hij. Of KSK Beveren echt weer tot leven wordt gewekt, blijft afwachten.