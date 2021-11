Comeback Ousmane Dembélé is van korte duur: hij is opnieuw geblesseerd

Sinds hij in 2017 Dortmund inruilde voor Barcelona wordt Ousmane Dembélé geteisterd door problemen met zijn hamstrings. Ook dit seizoen kwam de Fransman hierdoor nog niet in actie. Tot afgelopen dinsdag in de Champions League tegen Dinamo Kiev.

25 minuten voor het einde mocht Dembélé invallen van interim-coach Sergi. Maar die 25 minuten hebben blijkbaar toch hun tol geëist. Dembélé heeft opnieuw last gekregen van zijn hamstrings. Het is nog niet bekend hoe lang hij deze keer out zal zijn.

Ook over Sergiño Dest was er slecht nieuws. De Amerikaanse rechterflankspeler sukkelt met zijn rug en mist al zeker de match van komend weekend tegen Celta.