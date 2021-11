Fati geeft patiënt Barcelona opnieuw levenslijn in Oekraïne

Het debuut van Sergi als interim-coach afgelopen weekend was geen onverdeeld succes, maar tegen Dinamo Kiev kon hij opnieuw rekenen op de herstelde Ansu Fati (in de basis) en Ousmane Dembélé (invaller).

Vooral de aanwezigheid van die eerste zou cruciaal blijken. Dinamo Kiev kreeg kansen om de crisis van Barcelona nog wat aan te zwengelen, maar zou zich beklagen dat het die allemaal liet liggen.

Dat deed Fati in de 70e minuut niet op een voorzet van Mingueza. Toch was het gevaar voor Barcelona nog niet geweken. Het had een geweldige parade van Ter Stegen nodig om een late domper te vermijden.

Barcelona komt zo toch weer op de 2e plaats in de groep, die ook recht geeft op de 1/8e finales. Voor dat laatste ticket, na het ongenaakbare Bayern, wordt het wellicht een duel met Benfica.