Real-coach Ancelotti: "Eden Hazard moet spelen zoals Mariano afgelopen weekend"

"Mariano (Diaz) had nog geen minuut gespeeld voor het duel met Elche en speelde zaterdag fantastisch. Dat moeten Hazard en de andere spelers die niet geselecteerd worden ook kunnen", voegt Ancelotti er nog aan toe.

"Eden traint goed, maar wat hem overkomt, komt vaak voor bij spelers die niet op het veld staan. Hij moet blijven geloven in zichzelf."

Hazard kreeg afgelopen weekend 5 speelminuten tegen Elche. Coach Carlo Ancelotti gaf de Rode Duivel vandaag raad mee: "Eden moet blijven geloven in zichzelf."

Op elke persconferentie van Real Madrid is Eden Hazard een gespreksonderwerp. Ook vandaag in de aanloop naar de wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk.

Eden moeten blijven geloven in zichzelf

"Real laat het in dit soort wedstrijden nooit afweten"

Als Real morgen wint tegen Sjachtar Donetsk komt het een stap dichter bij de 1/8e finales van de Champions League. "Het is een heel belangrijke wedstrijd", zegt Ancelotti.

"Als we verliezen, betekent dat bijna dat we de twee resterende wedstrijden (tegen Sheriff en Inter) moeten winnen. Maar in dit soort wedstrijden laat het team het mentaal nooit afweten."