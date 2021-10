Vinicius helpt Real voorbij Elche, concurrent Hazard krijgt opnieuw slechts cameo

Na de zege in de Clasico werd Real Madrid woensdag met de voetjes op de grond gezet door Osasuna (0-0). Ondanks het ontbreken van Benzema was er opnieuw geen plaats voor Eden Hazard in de basis.

Mariano Diaz kreeg wel nog eens zijn kans en maakte een erg bedrijvige indruk. Toch was het twee keer Vinicius die met zijn linker Kiko Casilla (jarenlang doublure bij Real) kon vloeren.

Voor Elche viel er niet veel meer te rapen, zeker niet na de rode kaart voor Raul Guti (geen familie van). Toch kon de thuisploeg nog scoren, een geschenkje van Kroos dat door Pere Milla werd uitgepakt. Eden Hazard stond toen net op het veld, maar zijn stempel kon hij niet meer drukken.