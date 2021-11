Campenaerts geeft Dowsett 50% kans op werelduurrecord: "Niet bang, wel zenuwachtig"

"Als ik me aan mijn rondetijden hou, dan breek ik het werelduurrecord." De Brit Alex Dowsett is vastberaden dat hij morgen het werelduurrecord kan breken, recordhouder Victor Campenaerts geeft hem 50 procent kans.

Victor Campenaerts knalde in april 2019 het werelduurrecord van de tabellen: in één uur legde hij 55,089 kilometer af op de velodroom in het Mexicaanse Aguascalientes en nam hij het record over van Bradley Wiggins. Morgen doet Alex Dowsett (ook in Mexico) een poging om het record af te snoepen van Campenaerts. De Brit mocht zich in 2015 welgeteld 36 dagen werelduurrecordhouder noemen, voor Wiggins hem onttroonde. "Ik geef hem 50 procent kans dat hij het werelduurrecord kan breken", zegt Campenaerts op zijn Youtube-kanaal. De 30-jarige recordhouder ziet enkele voordelen voor zijn Britse uitdager. "De technologie heeft alvast niet stilgestaan", aldus Campenaerts. "Alles is verbeterd: snellere banden, aerodynamische frames... De regels zijn ook veranderd: overschoenen zijn nu wel toegestaan, wat een klein voordeel oplevert." "Het zijn marginal gains, maar die zijn zeer belangrijk bij een wereldrecordpoging." De tijdritfiets waarmee Dowsett het record zal aanvallen, oogt alvast "state of the art".

Campenaerts: "Ik zou geen nieuwe poging wagen"

Maar niet alleen de technologische vooruitgang geeft Dowsett een duwtje in de rug. "Hij heeft het voordeel dat hij al een werelduurrecord heeft gereden", zegt Campenaerts. "Hij heeft de volledige voorbereiding al eens gedaan en heeft ervaring." "Ik was zeer goed voorbereid, maar terwijl je bezig bent, ontdek je dingen die je anders zou doen. Dat zou me nu een voordeel opleveren en dat voordeel heeft Alex nu ook." "Bovendien is het niveau van de tijdritten de voorbije jaren enorm gestegen. Het gaat elk jaar sneller en sneller. Voor mijn werelduurrecordpoging had ik de tijdrit in Tirreno-Adriatico gewonnen en werd ik 2e in de tijdritten in Romandië en de Giro." "Maar tussen 2019 en nu is het niveau enorm gestegen. Ik rijd nu harder dan toen, maar zit wel verder van de overwinning. Het is dus zeker dat Alex zijn tijdritniveau nu beter is dan tijdens zijn vorige werelduurrecordpoging."

