Het houdt niet op bij Barça: Agüero voor hartonderzoek naar ziekenhuis

Kun Agüero kreeg in het slot van de eerrste helft in de thuismatch tegen Alaves (1-1) last van ademhalingsproblemen. De 33-jarige Argentijn werd op het veld behandeld, een draagberrie was in gereedheid gebracht. Maar hij kon toch op eigen kracht het veld verlaten. Philippe Coutinho was zijn vervanger.



De club maakte bekend dat de speler met pijn in zijn borststreek naar een ziekenhuis is gebracht in de Catalaanse hoofdstad voor hartonderzoek.



"Ik vroeg hem wat er was en hij vertelde me dat hij duizelig was, dat hij zich niet goed voelde. Mij is verteld dat hij naar het ziekenhuis is gegaan, maar verder weet ik ook niks", zei interim-trainer Sergi Barjuan na de match, de eerste sinds het ontslag van Ronald Koeman.



Ook Gerard Piqué viel uit. De 34-jarige verdediger heeft volgens de club een overbelasting aan zijn kuit opgelopen. Tests moeten de ernst van de blessure uitwijzen. Piqué werd in de 70e minuut naar de kant gehaald voor de Fransman Clément Lenglet.



De twee voegen zich in de ziekenboeg bij andere illustere namen als Ansu Fati, Frenkie de Jong, Pedri en Martin Braithwaite.





Na 11 speeldagen staat Barcelona met 16 punten pas op de 9e plaats in La Liga. Het verschil met de koplopers Real Madrid, Sevilla en Real Sociedad is tot 8 punten opgelopen