Gemengd aflossingsteam wordt knap 4e op WB shorttrack met nodige geluk

Met 2 duimen omhoog kwamen de 4 zondag lachend het ijs van de Ippon Gaishi Arena op voor hun finale. De 2e plaats in de halve finale had het begeerde plekje in de eindstrijd opgeleverd.



Daarbij had de val van de Canadese Florence Brunelle een handje geholpen. Haar buiteling gooide ook de Italiaan Andrea Cassinelli omver, waardoor de Belgen van de 4e naar de 2e plaats schoten.



En ook in de finale zat het België mee, al hoort recht blijven natuurlijk tot de shorttracksport. Meteen in de eerste ronde ging de Italiaanse Martina Valcepina onderuit.



De 4 Belgen, die nu vrijwel verzekerd waren van de 4e plaats, bleven op de been. Totdat Stijn Desmet in de laatste bocht de balans verloor. Hij krabbelde echter tijdig overeind om de streep te passeren.



Bondscoach Pieter Gysel had alle kaarten op de gemengde aflossing gezet. Hanne Desmet was zaterdag niet in actie gekomen om haar kansen op een finaleplaats op de 1.500 meter te verdedigen. Ook de 1.000 meter vanochtend liet ze aan zich voorbij gaan. Het bleek een geslaagde gok.



De zege in de gemengde aflossing ging naar Rusland, na een spannende sprint tegen China en Hongarije.



In het wereldbekerklassement, dat bepalend is voor de startbewijzen voor de Olympische Winterspelen, bezet België de 6e plaats. De mixed relay maakt in februari voor het eerst deel uit van het olympisch programma. Het IOC is sterk voorstander van disciplines waarin mannen en vrouwen gezamenlijk sporten.