Red Bull schakelt ex-rijder Albon in om rookie Tsunoda te begeleiden

Alex Albon maakte als rookie zo veel indruk bij AlphaTauri, dat hij halfweg het seizoen het zitje van Pierre Gasly mocht overnemen bij Red Bull. Maar in 2020 kon hij de hoge hoge verwachtingen niet meer inlossen, met amper 2 podiumplaatsen.

Na een sabbatjaar keert Alex Albon in 2022 terug in het F1-circus bij Williams. In tussentijd heeft Red Bull zijn ex-rijder ingeschakeld om Yuki Tsunoda een handje te helpen in zijn eerste seizoen bij AlphaTauri.

De Japanner heeft zijn snelheid al meermaals getoond, maar heeft het moeilijker met de mentale druk en het communiceren tijdens de race. Daar moet Albon hem nu in begeleiden.

Tsunoda scoorde punten in zijn eerste race in Bahrein, maar de AlphaTauri-rijder krijgt niet meteen lijn in zijn prestaties. 6 top 10-plaatsen werden afgewisseld met een reeks fouten. In de VS kon hij voor het eerst sinds de zomerbreak nog eens punten scoren.