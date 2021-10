LeBron James dirigeert LA Lakers naar de zege tegen ex-team Cleveland

De LA Lakers en de Brooklyn Nets werden voor de start van het seizoen naar voren geschoven als kanshebbers op de titel, maar in de eerste matchen van het seizoen boterde het nog niet.

Tegen Cleveland konden de Lakers gelukkig weer een beroep doen op LeBron James. Ondanks dat die van zijn 10 pogingen vanaf de driepuntlijn er maar eentje kon binnengooien, werd James tegen zijn ex-team wel topschutter met 26 punten. Eindstand: 113-101. De Lakers klimmen zo naar de 9e plaats in het Westen.

Ook de Brooklyn Nets komen op 3 zeges uit 6 duels, na een 105-98-zege tegen de Indiana Pavers. James Harden trok de thuisploeg over de streep met 29 punten.

Elders was er ook nog het duel tussen de Europese sterren Nikola Jokic en Luca Doncic. Een echt duel werd het niet, want de Denver Nuggets waren veel te sterk voor de Dallas Mavericks: 106-75. Doncic had met 16 punten zijn zwakste partij in 5 jaar.