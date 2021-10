Inter wil Eriksen laten gaan, omdat hij niet met defibrillator mag spelen

De 29-jarige Eriksen kreeg een hartstilstand tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland. De middenvelder heeft nu een defibrillator, die een fatale hartstilstand kan voorkomen door indien nodig een schok af te geven.

Maar in Italië is het verboden om nog te spelen met een defibrillator. Inter bevestigde gisteren dat Eriksen dit seizoen zeker niet meer in actie mag komen in de Serie A.

Inter wil Eriksen niet aan zijn lot overlaten en wil tijdens de wintermercato meewerken aan een transfer. Onder andere in de Jupiler Pro League en de Eredivisie zou de Deen wel nog welkom zijn.