Na drie keer Herlings, wint Cairoli in eigen land in de MXGP

In de WK-stand is het met nog drie races voor de boeg erg spannend. De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM), die uitviel in de eerste reeks en vierde werd in de tweede, leidt met 573 punten, amper één meer dan Romain Fèbvre en drie meer dan Tim Gajser.

Cairoli trok zich van het titeldebat weinig aan. In de eerste reeks reed hij naar de vierde plaats achter Febvre en Gajser. In de tweede manche nam Cairoli meteen de leiding en die gaf hij niet meer af.

Jeremy Van Horebeek (Beta) was woensdag de beste Belg op de tiende plaats, voor Brent Van Doninck (Yamaha), twintigste, en Kevin Strijbos (Yamaha), 23e.

Het circuit van Pietramurata ontving woensdag de tweede van drie Grote Prijzen in een week tijd. Zondag is er nog de GP van Garda op hetzelfde parcours. Het WK wordt afgesloten met twee manches in Mantua (Italië), op 7 en 10 november.