Schotte zwaait bondscoach Pieters uit: "Hij roeide met de riemen die hij had"

"Hij was zeker een goeie bondscoach, behaalde een vijftal wereldtitels en talloze medailles. Natuurlijk had hij ook mindere momenten, maar welke coach heeft die niet?"

"Pieters had de ondankbare taak om met vrij beperkte middelen te moeten werken. Hij heeft geroeid met de riemen die hij had."

"Er zat ook een kink in de kabel in zijn relatie met de federatie. Dat kan gebeuren", zegt verslaggever Renaat Schotte in De Tribune.

Peter Pieters was een dikke 10 jaar bondscoach van de Belgische pisteploeg, maar in zijn afscheidsinterview bij Sporza liet hij uitschijnen dat het hier vaak frustrerend werken was, vooral door het gebrek aan middelen.

"Baanwielrennen is ondergeschoven kindje van de wielersport in België"

Volgens Renaat Schotte is het pijnpunt vooral dat België het baanwielrennen nog altijd stiefmoederlijk behandelt. "Het is hier het ondergeschoven kindje van de wielersport."

"In België hebben we een enorme wielercultuur, maar op de piste tellen we eigenlijk niet mee. Weinig ploegen zien de piste als een opleiding waar je kampioenen kunt maken. Terwijl dat wel zo is. Het leverde Groot-Brittannië zelfs 2 Tourwinnaars op met Wiggins en Thomas."

In België wordt ongeveer een miljoen euro in het baanwielrennen geïnvesteerd. "Een schijntje in vergelijking met de Britten, Duitsers of Australiërs."

"Met dat ene miljoen halen we nu 6 medailles op het WK. Stel je voor dat je dat bedrag zou verdubbelen, hoeveel zou dat dan opleveren?"