Schotte: "Met Theo Bos als begeleider kan Degrendele olympisch kampioen worden"

Kopecky is niet graag leading lady

Zilver, zilver en dan goud op de slotdag. Wat werd het een prachtig WK voor Lotte Kopecky. In de puntenkoers - waar ze goud won - kon Kopecky eigenlijk al op 14 rondes voor het einde beginnen vieren. Een ontknoping die Renaat Schotte nog maar zelden had gezien.

"Kopecky reed de Britse Katie Archibald - voor mij toch een levende legende als je naar haar erelijst kijkt - in de puntenkoers gewoon aan gort. En ze reed ook zo verstandig en uitgekookt. Voor mij was het een brokje wielergeschiedenis", was Schotte lovend in De Tribune.

"Met deze wereldtitel maakt ze haar gemiste Olympische Spelen helemaal goed. Het overtreft natuurlijk geen olympische titel, maar deze regenboogtrui kan ze nu een jaar lang dragen. Ze heeft zich trouwens al geëxcuseerd dat ze op de Zesdaagse van Gent niet in topvorm zal zijn, maar dat moet ze niet doen."

Opmerkelijk was dat Lotte Kopecky in haar interview na haar wereldtitel aangaf dat ze zonder enige verwachting naar Roubaix was getrokken. Dat het na een lang, slopend en niet altijd even geslaagd seizoen op de weg mentaal wat op was.

"Net daarom dat ze misschien zo goed presteerde", zei ex-sprintster en sportpsychologe Elie Berings. "Ze heeft al fantastische dingen gepresteerd dit jaar, maar ze heeft ook pecht gehad en gaf op de Olympische Spelen al aan dat ze eigenlijk niet graag de leading lady van het Belgische vrouwenwielrennen is."

"Nu ze dacht "we zien wel waar het schip strandt", haalt ze goud. Vaak zie je zoiets bij sporters als ze even vergeten hoe belangrijk het is."