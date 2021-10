Geweld rond het voetbal neemt toe: "Straffen helpt niet, agressie zit in de mens"

"Ik had voorspeld dat er na corona meer agressie ging zijn", zegt professor Jan Derksen in De Wereld van Sofie (Radio 1). "De mensen hebben zich 1,5 jaar meer dan gemiddeld gefrustreerd gevoeld en die frustratie leidt tot agressie."

"Corona is niet de verklaring voor al die gevallen van agressie in het voetbal, wel de aanleiding. De verklaring is eenvoudig: wij hebben als mensen een dierlijke natuur, waar door onze opvoeding een laagje beschaving overheen gelegd wordt. Maar dat laagje is maar dun."

"De jongste Westerse generaties zijn met heel weinig frustraties opgevoed, want er waren de voorbije decennia weinig tegenslagen of oorlogen. Elke frustratie, zoals tijdens corona, is dan vaak te veel."