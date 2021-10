Thibau Nys wil terugkeren in Koppenbergcross na zijn sleutelbeenbreuk

Thibau Nys is na zijn val in de WB-veldrit in Waterloo niet bij de pakken blijven zitten. De Europese kampioen aan de weg werkt hard aan zijn terugkeer in competitie en hoopt er op maandag 1 november al bij te zijn op de Koppenberg. Hij zal deze week na een intensieve training samen met zijn team beslissen of dat realistisch is.