Billie Jean King Cup: geen Van Uytvanck wel Mertens, Minnen en Flipkens

De Wereldgroep van de Fed Cup is sinds kort omgedoopt in de Billie Jean King Cup. Door corona wordt het hele toernooi volgende week afgewerkt in Praag. 12 teams, onder wie België, strijden er om de eindwinst.

Kapitein Johan Van Herck had al een voorselectie bekendgemaakt van 8 spelers en daarvan vallen Kim Clijsters, Maryna Zanevska, Yanina Wickmayer en Alison Van Uytvanck af. Vooral het forfait van die laatste is opmerkelijk, omdat ze de 2e Belgische is op de ranking. "Na overleg met haar entourage is er beslist dat ze zich zal focussen op het WTA-circuit", verklaart Van Herck.

Hierdoor blijven dus Elise Mertens (WTA-20), Greet Minnen (WTA-69), Ysaline Bonaventure (WTA-143) en Kirsten Flipkens (WTA-154) over om België te vertegenwoordigen.

"Met hen beschikken we over veel kwalitatieve opties om de confrontatie met Australië en Wit-Rusland aan te gaan", zegt Van Herck. België moet zijn groep winnen om zich te plaatsen voor de halve finales.