Van den Brom na vijfde opeenvolgende nederlaag: "Vervelend en zorgwekkend"

Racing Genk blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. En na vijf opeenvolgende nederlagen wordt uiteraard ook de positie van de coach in twijfel getrokken. John van den Brom ziet zelf eveneens dat zijn ploeg op de dool is: "Na de 0-1 was er geen greintje zelfvertrouwen meer bij de ploeg."

"We speelden een heel verdienstelijke eerste helft", begon Van den Brom zijn analyse van de nederlaag tegen AA Gent bij Eleven Sports. "Ik zag een elftal dat probeerde vertrouwen te tanken door veel energie in de strijd te gooien. We speelden opportunistisch, zodat de fans achter de ploeg zouden staan. We zijn daar lange tijd in geslaagd."

Alleen kwam de 0-1 van uitblinker Matisse Samoise aan als een uppercut bij de thuisploeg. "Net voor rust vanuit een eigen corner", zuchtte Van den Brom. "Dan is de teleurstelling groot. In de tweede helft kwam er een slecht vervolg van onze eerste periode. Die tussenstand deed zodanig veel met de ploeg dat er geen greintje vertrouwen meer was."

Terugveren deed Racing Genk niet. Integendeel. "Het is altijd makkelijk gezegd dat je moet reageren. Maar als je teleurstelling na teleurstelling te verwerken krijgt op het veld... Natuurlijk zeg je dat ze moeten reageren, maar makkelijk is dat niet altijd. Het is vervelend en zorgwekkend." "Ik heb steeds gezegd dat we ons geen zorgen moeten maken zolang we mogelijkheden blijven krijgen", ging Van den Brom zijn betoog verder. "De eerste helft lukte dat, nadien heb ik het niet meer gezien. We moeten nu samen uit deze situatie proberen komen. Woensdag staat er alweer een match op het programma."