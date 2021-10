Rune Herregodts soleert naar overwinning in de 58e Ronde van Drenthe

Rune Herregodts maakte deel uit van een kopgroep die tot stand kwam na amper 10 kilometer koers. Er ook bij: de Nederlander Adriaan Janssen en de Duitser Pierre Pascal Keup.

Tijdens de laatste beklimming van de Vamberg liet Herregodts Janssen in de steek, Keup had eerder al afgehaakt. Onze landgenoot kon de resterende 13 kilometer alleen afwerken en het zegegebaar maken in de straten van Hoogeveen. Het is de eerste profzege voor Herregodts, uit Lokeren.



"Ik had eigenlijk niet verwacht om de 0 al weg te vegen dit jaar, maar het is me dan toch in mijn laatste koers dit seizoen gelukt", zei Herregodts na afloop.

"We waren met een sterke ploeg afgezakt naar de Ronde van Drenthe. Aan motivatie ontbrak het ons zeer zeker niet. We wilden ons laten gelden. Het was niet de bedoeling om zo vlug al en met slechts drie man weg te rijden, maar er was geen weg terug."

"Het kwam erop aan om een mooie snelheid aan te nemen waarmee ook het peloton vrede kon nemen. Pas de laatste 50 kilometer draaiden we vol het gas open en zo moest Keup er al snel af. Ook bij Janssen was het beste eraf en zo nam ik wat meer en langere beurten voor mijn rekening."

"Bij de laatste passage op de Vamberg moest ook hij eraf en ben ik vol doorgegaan. Er restte mij dan nog 13 kilometer in de tegenwind tot de finish in Hoogeveen. Ik moet mijn ploeg bedanken. Zonder hen had ik deze zege niet behaald want zij stopten achter mij perfect af."