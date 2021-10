Herlings steviger op WK-koers na demonstratie in Trentino

Met zeges in reeks 1 en reeks 2 was er niets de overwinning van Herlings aan te merken. Het is zijn 97e GP-zege in zijn carrière. Stefan Everts sloot zijn carrière af met 101 zeges.

Jago Geerts 2e in MX2, zege voor Vialle

In de MX2 werd onze landgenoot Jago Geerts 2e op zijn Yamaha na twee tweede plaatsen. De zege was voor de Fransman Tom Vialle (KTM). Hij won beide reeksen in Trentino. Het was al zijn 6e overwinning van het seizoen.

Jago Geerts blijft op de tweede plaats staan in het klassement. Door zijn goede prestaties dit weekend loopt hij wat punten in op leider Maxime Renaux (Yamaha), die op plaats 6 en 8 eindigde in Trentino. In de stand heeft Renaux nog 92 punten voor op Geerts, terwijl Tom Vialle op vier punten van de Belg komt.