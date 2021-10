Voor het eerst in een lange tijd weer een tennistoernooi zonder toeschouwers

Wedstrijden spelen met toeschouwers in de tribunes begon dit jaar weer vertrouwd aan te voelen voor de tennissers.

Maar in Roemenië wordt volgende week in Cluj-Napoca voor het eerst in een lange tijd weer een tennistoernooi afgewerkt voor lege tribunes.

De beslissing is genomen door de regering en is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Vanwege een overheidsbesluit op het laatste moment, zijn we helaas genoodzaakt het toernooi zonder fans te organiseren. We zijn ongelooflijk teleurgesteld dat we jullie, onze vrienden, niet op de tribunes kunnen hebben", meldt de organisatie.

Behalve Raducanu, die een Roemeense vader heeft, doen ook onder anderen Simona Halep en Garbiñe Muguruza mee in Roemenië.

Opmerkelijk genoeg zijn de fans dit weekend wel welkom bij de kwalificatiewedstrijden. De regels gaan pas maandag in.