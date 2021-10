Het spel zit al op de wagen bij LA Lakers na 2e nederlaag op rij

De motor van de Lakers sputterde al tijdens de voorbereiding: het verloor zes keer op rij in aanloop naar de competitiestart. Een teken aan de wand, want tegen Phoenix Suns verloor het in het eigen Staples Centers ook zijn tweede NBA-duel.

De Suns, de verliezende finalist van vorig jaar, konden rekenen op Chris Paul en Devin Booker, die samen 45 punten scoorden. LeBron James kon daar 25 punten tegenover zetten, maar dat volstond niet voor de overwinning voor de Lakers.

Dat het grondig fout zit bij de Lakers, bleek uit een opstootje tijdens het duel tussen vedettes Dwight Howard en Anthony Davis. Zij stonden neus aan neus en moesten door hun ploegmaats uit elkaar gehouden worden.

"Er is geen probleem", suste Howard na afloop de gemoederen. "We hebben het meteen als volwassenen uitgepraat en opgelost. We zijn allebei erg gepassioneerd en wilden deze wedstrijd niet verliezen. Hij is mijn broer, mijn teamgenoot."