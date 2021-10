Klasbak Jokic toont tegen verliezende NBA-finalist waarom hij de MVP is

Het duel tussen Phoenix en Denver was een heruitgave van de halve finales in de Western Conference vorig seizoen, toen de Suns met een droge 4-0 over de Nuggets walsten.



Ook dit seizoen mist Denver nog steeds de geblesseerde Jamal Murray, maar ook zonder hun spelverdeler pakten de Nuggets afgelopen nacht revanche voor de bolwassing in de play-offs van enkele maanden geleden.



Met een collectieve prestatie won Denver met 98-110 op het veld van Phoenix, de verliezende NBA-finalist van vorig seizoen en ook nu een van de schaduwfavorieten voor de titel.



Nikola Jokic, vorig seizoen de MVP van de reguliere competitie, was meteen op de afspraak met 27 punten en 13 rebounds. De Serviër domineerde de match in zijn gekende stijl, met een brede waaier aan scores, van haakworpjes over floaters tot driepunters.



Naast Jokic eindigden nog 6 spelers van de Nuggets in de dubbele cijfers. De bezoekers stonden in de 1e helft nog 16 punten in het krijt, maar beperkten de Suns tot 40 punten na de rust. "Een fantastische manier om aan het seizoen te beginnen", glunderde coach Michael Malone.